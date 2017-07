Politiet i Nordland melder klokken 14.31 at et småfly har røykutvikling i kabinen, og går inn for landing på Mosjøen lufthavn Kjærstad.

Nødetatene var da på vei til flyplassen.

Klokken 14.39 landet flyet uten problemer.

Det er ifølge operasjonssentralen tre personer i flyet, ingen av disse kom til skade. Politiet er i kontakt med de involverte.