Grunneier advarer om farlige aktivitet på Rodal

Grunneier Geir Johan Hanssen har skrevet brev til Statens vegvesen der han sier at veimyndigheten bør gjøre noe med faremomentet som oppstår når turister stopper og tar bilder sør for Rodalssvingen. Det er ikke en passende utkjørsel i området, og biler stopper derfor i veikanten.

Tror ulykker vil skje

Hanssen sier at området er uoversiktlig og svingete med fartsgrense på 80 km/t. Hanssen opplyser at han bor rett ved denne farlige svingen, og hevder det oppstår svært mange farlige situasjoner i området. Han har sendt bilde av én av disse situasjonene til Vegvesenet. Grunneieren mener det er høy sannsynlighet for at en ulykke vil skje. Brevet ble sendt i fjor sommer.

Ole Magnus Paulsen fra Statens Vegvesen svarer med at man er avhengig av at trafikantene opptrer på en måte som samsvarer med trafikkreglene og unngår trafikkulykker. Det har ikke blitt kjent for dem at det har blitt vurdert å etablere utsiktspunkt for området.

Tall fra Statens vegvesen viser at det i 2016 var 1.758 biler som passerte på strekningen Skillvika – Berg per døgn.

Vegvesenet: - Ingen utbedringsplaner

John Alvin Mardal fungerende seksjonsleder på plan og forvaltning i Statens Vegvesen opplyser til BA denne uken at de tar saken på alvor, men at det er ikke er planlagt noen tiltak.

- Helt konkret er det ikke planlagt noen tiltak her, og det er heller ingen finansiering på plass. Saken er formidlet til Nasjonale Turistveier som tar en helhetsvurdering på hvor det er hensiktsmessig å etablere utsiktspunkter på rasteplasser på vegstrekningen, sier han.

Han sier at de er kjent med at turister og andre trafikanter stopper og tar bilder på steder som ikke er egnet å stoppe på.

- Vi tar saken på høyeste alvor, men oppfordrer turister og andre som ferdes i trafikken til å følge trafikkreglene og vise aktsomhet når de er ute på tur, sier han.