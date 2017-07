Politiet i Nordland melder at det er gjennomført natur- og lakseoppsyn på Helgeland.

Fasiten ble åtte beslaglagte garn.

To av disse er tatt i Bindal, to i Leirfjord, ett i Rana, ett i Meldal og to i Lurøy.

Beslaget i Rana blir ifølge politiet anmeldt.