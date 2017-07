Atomgiganter seiler forbi Helgeland

Forsvarets Fellesoperative Hovedkvarter på Reitan utenfor Bodø bekrefter overfor nettstedet Barentsobserver at den russiske ubåten «Dimitry Donskoy» av Akula-klassen, og slagkrysseren «Pyotr Velikiy» av Kirow-klassen, tirsdag seiler forbi Nordland på vei til Baltikum.

Ubåten er den eneste gjenværende av Akula-klassen i den russiske flåten, verdens største i sitt slag, som kan «levere» 200 atomstridshoder med ballistiske raketter. Akula-klassen er kanskje bedre kjent i vesten under NATOs typebetegnelse Typhoon.

Søsterskipet «Kursk» havarerte som kjent i Barentshavet etter en katastrofal eksplosjon ombord under en øvelse.

Forsvaret sier til nettstedet at de følger skipene på vei sørover, men at de ikke er bekymret for aldrende atom-teknologi om bord på skipene.

Nils Bøhmer i Bellona er ikke like trygg.

– Jeg er dypt bekymret over sikkerheten om bord på denne dommedagsmaskinen, sier Bøhmer til Barents Observer.