Flere Widerøe-kanselleringer over hele landet

Bakgrunnen for kanselleringene er bemanningsmangel, ifølge selskapet. Informasjonssjef Catharina Solli sier at rutenettet over hele landet rammes.

– Noen av kanselleringene er varslet på forhånd. Men vi har blitt nødt til å kansellere noe i tillegg de to siste dagene og i dag, sier Solli til NTB fredag.

Ifølge Avinors oversikt er disse avgangene kansellert fredag:

Kristiansand-Bergen

Oslo–Førde

Bergen-Aberdeen.

Tromsø–Kirkenes

Tromsø–Hammerfest–Honningsvåg.

Alle som rammes blir varslet

Informasjonssjefen beklager problemene og sier at flyselskapet jobber "dag og natt" for å få passasjerene fram.

– Alle som er rammet, blir kontaktet på sms, etterfulgt av e-post med alternativt ruteforslag. Hvis det går greit, så gjør man ikke mer og møter opp til ny rutetid. Hvis ikke dette passer, finner vi en løsning sammen med kunden, og tilbyr også full refusjon dersom man ikke finner noen løsning, sier Solli til NTB.

100 varslede kanselleringer

Widerøe har allerede avlyst flere avganger denne måneden. Samferdselsdepartementet følger situasjonen nøye.

– Vi har stilt et strengt krav til regularitet i kontrakten med selskapet, og har grunn til å tro at trusselen om trekk i tilskudd er et tungtveiende hensyn når selskapet foretar prioriteringer, sa pressevakt Tor Midtbø til Helgelands Blad .

Så langt har ingen avganger fra og til Brønnøysund blitt påvirket av Widerøe-kanselleringene.