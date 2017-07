Åpnet Vegadagan 2017

Åpningen av de årlige Vegadagan tok sted i prestegården på Gladstad som vanlig, med utstillingen ”Nordnorsken” langs veggene og god musikkg.

Nye lovende

Da Per Morten Gullsvåg åpnet arrangementet med en gjennomgang av årets program, var det mer nytt enn det det var å kjenne igjen. Årets Vegadagan program inneholdt nemlig både kjente klassikere, gamle ting som hadde blitt nye og helt aldeles nye ting.

Vibeke Steinsholm, som opprinnelig kommer fra øyene Hysvær i Vega, kunne fortelle om utstillingen som hun, sammen med Rawdna Eira og Maria Gradin, har satt opp i Slippenhuset på Nes. Utstillingen ”Før alt forsvinner” baserer seg på øykulturen i Hysværet og blant annet et sett med lysbilder tatt like før Hysværet plutselig ble fraflyttet og alt forsvant.

En av Vegadagans tre hovedområder er musikk, og dermed kunne ikke åpningen finne sted uten et musikalt innslag. Det amerikanske bandet Four Bridges fra Boston og deres bluegrassmusikk fikk i gang rockefoten hos mange av de oppmøtte. Bandet blir nærmest som et husband i løpet av de ti dagene, og blir å se igjen ved flere anledninger.

Under utvikling

Varaordører Hilde Sprækenhus påpekte i sin tale under åpningen at selv om Vegadagan har vært en tradisjon i mange år, har den også fornyet seg, spesielt etter fjorårets nye design. For det er nemlig slik at Vegadagan er i en forandringsfase, med et spesielt mål i sikte.

- Vegadagan opplever at det er utfordrene å nå målgruppen i ungdomsalderen. Dette er derfor noe kulturdagene vil ha styrket fokus på i den videre utviklingen. I år setter vi i gang et helt nytt prosjekt med musikkvideoverksted som vi håper mange fra den yngre delen av publikum ønsker å delta på. I tillegg ønsker vi alle ungdom under 18 år hjertelig velkommen til kirkekonserten med Marthe Valle Trio søndag, helt gratis!, sier komitémedlem Gaute Hauglid-Formo.