Mann forsvant utenfor Vega

Klokken 09.00 i morges fikk Hovedredningssentralen Nord-Norge melding om at en person var savnet fra et et Kypros-registrert fartøy, skriver Helgelands Blad .

Skipet var på vei sørover langs norskekysten.

– Mannen hadde sist blitt observert klokken 00.30. Fartøyet var da vest av Andenes, sier redningsleder Frode Iversen ved HRS.

Kapteinen mente det var mest sannsynlig at mannen var blitt borte mellom klokken 05.00 og 07.00.

Fartøyet var på det tidspunktet 115 nautiske mil ut i havet, på høyde med Vega, nordvest av Heidrun-plattformen. Dette er åpent hav.

– Båten gikk tilbake til området for søk, og ble assistert av et helikopter fra Heidrun-plattformen.

Søket er avsluttet.

– Vi anser det ikke som sannsynlig at mannen, som er russisk statsborger, er i live, sier Iversen.

Politiet overtar oppgaven med å finne ut hva som kan ha skjedd.