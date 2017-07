Rykker opp i SinkabergHansen

April 2016 begynte Gillund hos SinkabergHansen. Han kom fra stillingen som distriktssjef for Mattilsynet på Helgeland.

Nye oppgaver

Gillund var i 1995 ferdig utdannet veterinær. Etter en periode med smådyrklinikk, kom han mot slutten av tiåret første gang inn på fiskehelse; som leder fiskehelsetjenesten for Alta og Loppa.

Nå overtar han ansvaret som Kari Lervik har ivaretatt hos SinkabergHansen over en periode på vel ti år. Erfarne Lervik fortsetter som veterinær i selskapet med hovedfokus på fiskehelse.

Kvalitetssikring

Etter å ha jobbet tverrfaglig og variert som distriktssjef i Mattilsynet over lang tid, samt hatt et år med «læring» hos SinkabergHansen, ser Bjørn Gillund med både forventning og en viss spenning fram til å ta fatt i sitt nye ansvarsområde.

– Selskapet driver i hele verdikjeden fra smolt til ferdig bearbeidet produkt i Trøndelag og Nordland. Det er tale om store operasjoner, hvor det er vesentlig å sikre best mulig gjennomføring. Fokus vil ligge mye på gode forberedelser, kvalitetssikring og risikovurdering, sier Gillund i en pressemelding fra selskapet.