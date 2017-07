Mindre trafikk over Brønnøysund i juni

Lav aktivitet offshore førte til en nedgang i trafikken over Brønnøysund lufthavn for juni. 8.197 passasjerer reiste med Widerøe til og fra Brønnøysund, mens 1.036 fikk tur til eller fra sokkelen vest for Helgeland.

Totalt ga dette en nedgang i passasjertrafikken på 13,5 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

Ved flyplassene i Mo i Rana og Mosjøen har det vært en - for Mo i Ranas del - tilsvarende økning, mens Mosjøen øker med 17,1 prosent.

Så langt i år har 51.388 passasjerer reist over Brønnøysund. Av disse var 5.723 offshore-reisende. Dette er - utrolig nok - nøyaktig like mange som i fjor på samme tidspunkt. 0 prosent endring på 1. halvår 2017 sammenlignet med 2016.

Ved de øvrige flyplassene på Helgeland har det vært en liten nedgang i trafikken så langt i år.

Trafikktall for juni 2017