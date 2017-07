Før konserten kom i gang var Rootsteltet nesten fylt helt opp med spente festivalgjengere som ville høre sømnamusikerns nye bandprosjekt.

Trangt om plassene

Bandet høstet gjennom hele konserten god respons fra publikummet, og det var mange som kjente rykninger i rockefoten, mens andre reise seg og klappet entusiastisk.

Mildrid & Jamtgroovet hadde stor tilstedeværelse og storkoste seg på scenen. Dette viste seg godt gjennom hvordan bandet fremførte sine sanger.

Storfornøyd med konserten

Frontfigur Mildrid Seljemark, var i strålende humør etter konserten.

- Det var så artig å spille her. Det var kjempestemning, publikum var herlig og alt fungerte bra, smiler hun.

Seljemark skryter av publikum.

- Publikum var helt supre og jeg så at de satt og koste seg. Det var veldig artig.

Bandet storkoste seg på scenen, sier Mildrid.

- De syntes at det var helt supert. Disse er gode musikere og kan instrumentene sine. Vi koste oss veldig og synes det var kjempestas.

Seljemark forteller at bandet planlegger å spille flere konserter utover høsten.

- Det blir noen konserter blant annet i Trondheim og i Sverige etterhvert.

Disse sangene spilte bandet

1. The Lonely Road

2. Safe and Secure

3. The Way You Feel

4. You Need Me

5. The Beat of Your Heart

6. I Don't Know Why

7. Ice Cold Disco