Røde Kors: - Unngå skader, vis festivalvett!

Onsdag starter Rootsfestivalen og frivillige mannskaper fra Brønnøysund Røde Kors skal også i år sørge for at festivalpublikummet får en trygg opplevelse både dag og natt under festivalen.

Småskader og alkohol-relaterte uhell

Røde Kors har til sammen 15 frivillige hjelpekorpsere som er beredt til å ta seg av eventuelle skader og ulykker som skulle inntreffe. Leder i hjelpekorpset Finn Erik Kaspersen oppfordrer folk til å vise festivalvett, og gir noen råd til de som skal på festival.

- Det skal så lite til for å forhindre ulykker, uten at det legger en demper på festivalhumøret. Rådene er enkle, men vi ser år etter år at de lett går i glemmeboka når festivalen er i gang, sier Kaspersen.

Han nevner småskader, brannsår, gnagsår og kutt, samt nedkjøling, dehydrering, solbrenthet og skader i forhold til alkoholinntak som de vanligste skadene på festivaler.

- Det viktigste er å kle seg etter været, og sørge for å drikke nok vann, sier den erfarne hjelpekorpseren.

Gi beskjed hvis noe skjer

Kaspersen anbefaler festivalgjengere til å ta kontakt med hjelpekorpset, eller annet helsepersonell på stedet, dersom de lurer på noe, eller ser noen som kunne trenge hjelp.

- Det er bedre å si i fra en gang for mye enn for lite, sier Finn Erik Kaspersen.