FlyViking tjener bare 18 kroner per billett

Det melder NRK Nordland .

I sommer satser selskapet FlyViking med billetter helt ned i 299 kroner. Etter skatter og avgifter sitter selskapet igjen med knappe 18 kroner per billett i fortjeneste.

– Dette er en salgspris for at folk skal få teste oss og se at dette er bra, slik at de også har lyst å fly med oss senere, forklarer Stein Terje Dahl, administrerende direktør i selskapet til etermediet.

Han mener videre at selskapet kan tjene penger, selv med bare 18 kroner.

– Vi har jo varierende priser, og 299 er det laveste. Så har vi andre priser som er høyere enn det. Det er miksen med antall passasjerer og pris som til sammen gjør at vi kan drive butikk av det vi holder på med, sier Dahl til NRK Nordland.