Rigger til Rootsen

Medlemmer i Roots-styret og andre frivililge rigget opp det store musikkteltet, utsalgsboder, barer, toaletter og pissoarer i dag.

- Vi har en avtale med Amcar-klubben og dette er tredje året den er med på riggingen. I dag leder én mann fra Teltspesialisten arbeidet med det. Vi leier serveringsteltet hos BIL fotball, det ble satt opp i går. Tirsdag og onsdag skal storscenen settes opp. Det har vi avtale med Hilstad IL om. BIL håndball stiller 40 personer til vaktstyrke på kveldstid, forteller festivalsjef Torstein Moe.

Har 250 frivillige - trenger enda fler

Frivilligsjef Ann Kristin Lorentsen forteller at hun har 250 frivillige, inkludert de lokale lag og foreningene, men hun trenger fortsatt folk.

- Fredag og lørdag kveld har vi behov for frivillige over 18 år til å bemanne barene og vakttjeneste. De som stiller opp på to vakter får gratis inngang én kveld, sier hun.

Onsdag braker det løst i teltet. I fjor var kapasiteten 2.850 per kveld torsdag, fredag og lørdag. Den er økt litt i år.

- Vi er oppe i ca. 2.900 per kveld. Av dette er 2.500 tredagerspass. Vi merker at det forstsatt er etterspørsel etter billetter, så vi kunne ha solgt flere. Men det ville ført til større trengsel inne på området, og ville fordret flere vakter og frivillige, så vi valgte å ikke øke ytterligere i år, sier Moe.

I tillegg kommer billetter til samarbeidspartnere, pluss frivillige som får en gratiskveld for to vakter.

Ny bar og flere avtreder

Rootsen har også økt kapasiteten på barsiden samt antall toaletter og pissoarer.

- Vi vet veldig godt selv at det er irriterende å stå i kø. Vi vil ha fornøyde gjester og setter derfor opp en ekstra bar på østsiden mot Frøkenosen. Der blir det også satt opp pissoarer. Det gjør at vi nå ligger godt over normen i forhold til antall besøkende, sier Moe.

Sikkerhetsansvarlig Olav Melteig anbefaler folk å ikke vente til siste liten til kveldskonsertene.

- Man må uansett regne med litt kø i før konsertstart i sikkerhetskontrollen. Vi hadde en måling i fjor som viste at køen tok ti minutter da det var størst trykk. I tillegg til frivillige har vi også i år leid inn åtte mann Nor-Sec fra Trondheim, forteller Melteig

Torsdag har vært flaskehalsen. I fjor strakte køen seg helt til Meierisenteret. Rootsen tar grep for å unngå det i år.

- De som har festivalpass kan bruke en egen inngang i nord fra krysset Innerveien-Sømnaveien de første timene torsdag kveld, sier Melteig.

Festivalpassene kan innløses i armbånd på forhånd.

- Vi anbefaler folk å gjøre det. Enten på vår stand inne på Amfi mandag og tirsdag, eller inne på festivalområdet på onsdag og torsdag på dagtid, sier Olav Melteig.

Siste nytt om festivalværet fra Yr.no er at onsdagens ser ut til å bli ganske våt. Regnet fortsetter til utpå ettermiddagen torsdag. Men derfra og til og med lørdag meldes det oppholdsvær og mellom 13 og 16 grader.