Femdoblet antall gonoré-tilfeller i Norge siden 2016 - se tallene for Sør-Helgeland

– Gonoréforekomsten i den generelle befolkningen har nå nådd et nivå der vi frykter at vi igjen kan stå overfor en mer omfattende spredning av gonoré i Norge slik de nå opplever i mange andre land, blant annet i Danmark og Sverige, sier Øivind Nilsen, seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Økende antall tilfeller

I 2016 ble det diagnostisert 1096 tilfeller av gonoré i Norge mot 851 tilfeller i 2015.

Den betydelig økningen av gonoré blant menn som har sex med menn som startet i 2010 fortsatte i 2016.

Blant heteroseksuelle menn og kvinner fortsatte gonoré å øke. Av de 1096 tilfellene var det 876 menn og 220 kvinner. Av mennene var 598 smittet homoseksuelt, mens 276 var smittet heteroseksuelt.

Økningen i antall tilfeller kan spesielt ses i Oslo og Akershus. Av de 1096 tilfellene fra 2016 var 768, som tilsvarer 70 prosent, født i Norge og 58 prosent var bosatt i Oslo.

Av de 276 heteroseksuelt smittede mennene var 108 av dem smittet i utlandet. Thailand var det mest hyppige smittestedet i utlandet med 45 tilfeller i 2016. Elleve ble smittet på Filippinene og sju i Spania.

Av 168 menn smittet i Norge var 84 smittet i Oslo, 15 i Bergen, og åtte i Trondheim.

Av de 220 kvinnene som ble smittet i 2016 oppga 190, som tilsvarer 86 prosent, at de ble smittet i Norge, hvorav 81 i Oslo, 20 i Bergen, ni i Trondheim og åtte i Bærum.

Spesielt sterk var økningen av gonoré blant kvinner. Meldte tilfeller er firedoblet på få år, skriver FHI.

Økt resistens et problem

- Antibiotikaresistente gonokokker er et raskt økende problem, og internasjonalt er det nå stor bekymring for resistenssituasjonen i lys av den økende forekomsten av gonoré, sier Nilsen.

Også i Norge er det allerede påvist tilfeller der gonorébakterien har utviklet resistens mot dagens standardbehandling, opplyser FHI.

Se figur i toppen av saken.

Anbefaler kondomer

Seksuelt aktive menn som har sex med menn bør jevnlig tilbys undersøkelse og eventuelt behandling.

I tillegg er det viktig at helsetjenesten har økt årvåkenhet for at gonoré og syfilis nå forekommer hyppigere også blant heteroseksuelle, skriver FHI.

– Økt kondombruk, effektiv diagnostikk og behandling, omhyggelig smitteoppsporing og rask lokal intervensjon ved utbrudd er avgjørende for å holde disse infeksjonene under god kontroll i Norge, sier Nilsen.

Tallene for Sør-Helgeland

På Sør-Helgeland har antallet gonoré-tilfeller holdt seg lavt i hele fjor og så langt i år: