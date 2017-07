Norge best i Europa på trafikksikkerhet i 2016

Norge var best i Europa på trafikksikkerhet i 2016, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen. Målt i antall omkomne basert på folketall og antall kjørte kilometer er Norge best i Europa-klassen.

- Ingen hvilepute

Det kommer fram i en rapport fra European Transport Safety Council (ETSC). Norge, sammen med Sveits, har det lavest antallet omkomne på veiene med 26 omkomne per million innbyggere.

Trafikksikkerhetsdirektør i Statens Vegvesen, Guro Ranes, er fornøyd med tallene, men understreker at jobben med trafikksikkerhet på ingen måte er over.

- Dette er selvsagt stas. Vi har den laveste ulykkesrisikoen i Europa. Men dette er ingen hvilepute. Vi har tøffe mål i våre planer og vi vil hele tiden jage på, sier hun i pressemeldingen.

Samarbeid og kunnskap

Kunnskap og bredt samarbeid er ifølge Vegvesenet noen av hovedgrunnene til at Norge gjør det så bra på trafikksikkerhet.

- Det holder rett og slett ikke å bare fortsette i samme spor. Vi må jobbe enda mer målretta, systematisk og helhetlig, og stadig tilegne oss og ikke minst bruke ny kunnskap, sier Ranes.

Samkjøring og tett samarbeid mellom flere instanser og etater skal være grunnen til at Norge er best i Europa, sier trafikksikkerhetskoordinator i Statens vegvesen Region Nord, Trond Harborg til BAnett.

- Vi har drevet målrettet og langsiktig arbeid i mange år hvor det er mange parter og etater som jobber sammen. Samarbeid og koordinering har vært fokus.

Nullvisjonen

Opprettelsen av nullvisjonen har også vært med på å minske tallene, forteller Harborg.

- Nullvisjonen har betydd en god del. Det er en visjon om at vi skal ha null drepte og hardt skadde i fremtiden. Den har helt klart betydd mye for trafikksikkerhetsarbeidet. Veikravene har blitt skjerpet. Kurvatur og sikkerhetssoner på veiene har vi også blitt bedre på. En tredje faktor, som ikke er ubetydelig, er at vi sammenlignet med andre land har en kjørepark som er ny og moderne. Det har en del å si for sikkerheten. Gamle biler er ikke like sikre.

Arbeidet kommer på ingen måte til å stoppe nå, men kommer heller til å fortsette med uforminsket styrke, sier Harborg.

- Arbeidet fortsetter som før, slik at man kan fortsette å ligge i toppen. Det bevilges mer penger nå enn før, så vi vil fortsette å få en bedre veistandard. Vi driver med en god del tiltak i forhold til trafikanter og adferden deres.

Vegvesenet skal i løpet av året starte flere kampanjer, forteller trafikksikkerhetskoordinatoren.

- I år kjører vi kampanjer i forhold til ungdom og adferd, samt bilbelte- og fartskampanjer.