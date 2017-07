Kongens garde kommer tilbake til Brønnøysund

Det er 3. Gardekompani som kommer til Brønnøysund søndag 13. august.

3. Gardekompani er ett av seks kompanier i Hans Majestet Kongens garde, som er en bataljon. Kompaniet er gardens avdeling for musikk og drill, og spesialiserer seg på dette. Det er 3. Gardekompani som reiser ut på arrangementer som militær Tattoo og lignende.

Under landsturné skal altså kompaniet besøke Brønnøysund, og holde oppmarsj- og drilloppvisning, melder kompaniet på egne nettsider.

Mandag 14. august gjennomføres det samme i Sandnessjøen.

Én som er meget begeistret for å få Garden på besøk er Jørn Johansen, veteran fra Forsvaret. Han minnes besøket i 2012 godt.

– For oss som er interessert i og engasjert for Forsvaret er bestandig artig å få Forsvaret på besøk i Brønnøysund. I 2012 trodde vi at vi var en håndfull folk som var interessert, men det var stappfult på kunstgressbanen, sier han til BAnett.

Det har ikke lykkes BAnett å komme i kontakt med 3. gardekompani.