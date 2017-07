Testamenterte huset til Dyrebeskyttelsen

Jektskipperveien 26 ble solgt for to millioner kroner 22. juni i år.

Samme dag ble den overdratt vederlagsfritt til Dyrebeskyttelsen Norge fra Bjørg Hornsnes.

Hornsnes døde 21. desember i fjor. Hun ble 66 år gammel.

Dette var en testamentarisk gave fra Hornsnes til Dyrebeskyttelsen Norge.

– Mye penger for oss

Daglig leder Monica Dahlback er svært glad for gaven.

– Vi lever i all hovedsak av medlemskontingenter, gaver og testamentariske gaver. Slike gaver er et viktige for oss. Det er en av våre hovedinntektskilder, kanskje utrolig nok, sier hun.

– Er dette en stor sum for Dyrebeskyttelsen?

– Det er absolutt mye penger for oss. Dyrebeskyttelsen Norge er evig takknemlig for alle slike testamentariske gaver. Alle gaver er viktige, men det er spesielt hyggelig når det blir så store og generøse gaver som denne arven.

Ikke så ofte over en million

Hun forteller at Dyrebeskyttelsen opplever en viss grad av variasjon fra år til år, hva angår gaver.

– Noen år er det totalt sett noen hundre tusen, andre ganger flerfoldige millioner. Dette er en veldig ustabil inntektskilde sånn sett. Ethvert bidrag hjelper, om det er en gave på tusen kroner eller flere millioner, så er det slik at alle monner drar. Det kan variere veldig fra testamente til testamente. Vi har opplevd å få både 12 og 13 millioner i testamentarisk gave også, men alt over en million er store gaver som vi ikke ser så ofte. Det kan variere fra år til år, forteller hun.

Hun understreker igjen at de setter stor pris på denne gaven.

– Vi setter veldig stor pris på alle som tenker på oss, enten det er en gave mens man lever, eller i et testamente. Vi får nesten ikke statsstøtte. Vår organisasjon driftes hovedsaklig av frivillige mennesker som jobber utallige årsverk gratis for dyrene, vi har faktisk bare seks og et halvt lønnet årsverk totalt på Dyrebeskyttelsen Norge sitt sekretariat. Våre lokalavdelinger hadde i fjor 10 millioner i veterinærregninger totalt, og vi fikk 404.000 kroner i statsstøtte. Dette er regnestykker som ikke går opp uten sjenerøse bidrag som dette.

– Var opptatt av dyr

Salget av eiendommen ble håndtert av advokat Hallvard Magne Kristensen gjennom megler.

Det var Kristensen som håndterte boet etter Hornsnes.

– Avdøde har gitt sine bemerkninger og ønsker, det er manifestert i dette testamentet, sier han.

– Hvorfor ga hun denne gaven?

– Motivet var kort og godt at hun var veldig opptatt av dyr. Det er nok der vi er, forteller han.