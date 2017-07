Widerøes nye jetfly får to baser

Det er nå klart hvor hjemmebasen til Widerøes første regionale jetfly vil bli. I mars 2018 ankommer det første Embraer E190-E2 til Norge.

Fra mars 2018

Desember 2016 signerte Widerøe kontrakt med Embraer om levering av tre E190-E2 fly, med opsjon på levering av ytterligere 12 fly. Det første ankommer Norge i mars 2018 og de to neste i de etterfølgende månedene. En milepæl i Widerøes historie og en tillitserklæring fra Embraer som ønsker at det norske flyselskapet skal være det første flyselskapet i verden som tar E-Jet E2-serien i bruk på kommersielle flyruter.

- Vi velger å etablere to baser for vårt nye flaggskip, forteller driftsdirektør i Widerøe's Flyveselskap Morten Skoglund.

- Én base på Sandefjord lufthavn, Torp og én på Bergen lufthavn, Flesland. I valg av base har vi et langsiktig perspektiv. Når de neste flyene vi har opsjonsavtale på vil bli kjøpt, og hvor de vil bli plassert, er for tidlig å beslutte nå.

Tynne trafikkstrømmer

Ett av flyene vil ha base Torp og bemannes med besetning fra Torp-basen. De to andre flyene vil opereres ut fra Flesland med lokalt Bergen-crew. De kommersielle og markedsmessige forutsetningerne endres raskt. Dette medfører at basevalget for de tre første flyene både må ivareta langsiktige planer og sikre Widerøes daglige drift.

- Bergen er veldig interessant i et langsiktig markedsmessig perspektiv, og Torp er viktig for å komplettere vårt regionale nettverk, sier Skoglund.

Utnyttelsen av selskapet totale flyflåte har også vært viktig, ifølge selskapet. Widerøes visjon er å binde små og store steder sammen. Med det en kombinasjon av trafikk og destinasjoner betjent med de nye regionale jetflyene (114 seter) og og selskapets eksisterende Dash 8-flåte (39-78 seter). Målet er å betjene de tynne trafikkstrømmene og fly kundene til og fra de mindre lufthavnene og videre ut i Norge og verden.