Nå kutter selskapene ut dyre spesialnumre

Årsaken til bytte av telefonnummer skyldes ifølge avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Bente Karin Trana, at det blir dyrt for publikum å ringe til et spesialnummer.

- Vi ønsker ikke at det skal være dyrere å ringe til oss enn til en hvilken som helst annen fasttelefon, sier hun.

Selvbetjeningsløsninger

Statens vegvesen har de siste årene utviklet mange forskjellige selvbetjeningstjenester .

- Vi ser at mange av henvendelsene på telefon gjelder tjenester som brukeren selv kan utføre i våre digitale løsninger. Derfor oppfordrer vi alle til først å gå inn på vegvesen.no og sjekke om tjenesten kan løses kjapt og effektivt digitalt. Det blir billigere å ringe oss på det det nye nummeret, men det er enda billigere å bruke selvbetjeningsløsningene våre, sier Trana.

Lettere på nett

På Vegvesenet sine hjemmesider kan du blant annet levere salgsmelding og betale omregistreringsavgiften, sjekke kjøretøyopplysninger, søke om førerkort og bestille time til oppkjøring, for å nevne noe.

Digitale selvbetjeningsløsninger er mer effektive både for brukeren og for oss, skriver Statens vegvesen på sin hjemmeside.

Det tidligere telefonnummeret, 02030, vil fortsatt fungere en god stund fremover, men fra nå av er det 22 07 30 00 som gjelder.

Slutt på femsifrede telefonnummer

DinSide skrev forrige torsdag om at EU-domstolen har bestemt at selskaper ikke lenger får lov til å bruke kostbare spesialnummer til kundeservice, blant annet femsifrede nummer. Dommen gjelder i Norge også.

Forbrukerombudet har gitt norske selskaper 15. oktober som frist til å ordne opp. Etter det vil ombudet sjekke markedet og slå ned på dem som ikke følger kravene.

Dette kan føre til at: