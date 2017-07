Eksperter advarer mot helårsdekk: - De er ikke forsvarlige

Torleiv Dalen Haukenes, produktsjef og dekkekspert hos Dekkmann, sier til TV2 Broom at helårsdekk ikke duger til norske forhold.

- Duger ikke

- Det finnes ingen dekk som er gode både på sommer og vinter, mener han.

Dekkselskapet Dekkmann har nylig gjennomført en undersøkelse som viser at 3,5 prosent av nordmenn kjører med helårsdekk.

- Tallet er heldigvis lavt, men det er fortsatt 3,5 prosent for mye, sier Haukenes.

I undersøkelsen ble et representativt utvalg på over 1.000 personer over hele landet intervjuet. 38,7 prosent sier de kjører med piggdekk om vinteren, 54,3% med piggfrie dekk, mens 3,5 prosent – like mange som de som kjører med helårsdekk – sier de ikke vet hvilke dekk de kjører på, ifølge TV2 Broom .

- Mister de beste egenskapene

Problemet med helårsdekk er ifølge Haukenes at man mister de beste egenskapene av dekket for hver sesong.

- Et helårsdekk blir et kompromiss mellom sommerdekk og vinterdekk, og det blir sjelden bra. Gummiblanding og mønster er svært forskjellige på sommerdekk og vinterdekk, og det er en grunn til det. Derfor anbefaler vi ingen å kjøre med helårsdekk, for da mister man de beste egenskapene for hver sesong.

Haukenes påpeker at helårsdekk ikke er laget for oss som bor i nordlige strøk. Prestasjonsmessig er helårsdekkene lik sommerdekk, sier han.

- Bilens kontaktflate med veien er omtrent like stor som fire postkort. Når man tenker på det, forstår man også hvorfor det er så viktig med gode dekk. Det er også viktig å understreke at helårsdekk først og fremst er laget for det europeiske kontinentet og ikke for oss som bor her oppe i nord. Helårsdekk ligger nærmere sommerdekk enn vinterdekk i sine prestasjoner, og i Norge har vi for store forskjeller mellom sesongene til at jeg synes helårsdekk er forsvarlig.