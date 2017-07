Flere velger å sove ute i sommer

Undersøkelsen viser at unge er mest interessert etter å sove ute. I aldersgruppen 14 - 24 år planlegger hele 60 prosent å overnatte ute i løpet av sommeren. På andreplass ligger aldersgruppen 25 - 39 år med 56 prosent.

Feriekultur

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv Lasse Heimdal er ikke overrasket over tallene.

- Det er en gledelig nyhet at så mange planlegger å pakke soveposen i ferien. Vi er imidlertid ikke overrasket over tallene – det å søke det enkle friluftslivet som et avbrekk fra hverdagens kjas og mas, er en viktig del av den norske feriekulturen som fortsatt står sterkt, sier Heimdal.

Han mener at det er en bonus for unge som ikkke har stort å rutte med, da det å sove ute er rimelig.

- Det trenger trenger heller ikke innebære noen krevende ekspedisjon eller måneder med planlegging. Å sette opp telt ved et vann i nærheten, eller bare rigge seg til i sovepose på terrassen, kan gi uforglemmelige sommerminner, sier Heimdal.

Friluftsliv er trendy

Ifølge engelske The Telegraph, er friluftsliv årets nye skandinaviske trendord som har vekket stor intresse både i Storbritannia og Japan. Heimdal mener at dette ikke er tilfedlig.

- For folk i alle aldre, og kanskje spesielt for de unge fungerer naturen litt som et fristed hvor man kan dra for å kjenne på en ro og en følelse av "å bare være" i en stund, som blir stadig vanskeligere å finne andre steder. Dagens samfunn har et høyt og til tider usunt fokus på effektivitet, prestasjon og å være pålogget - og det norske friluftslivet fremstår som en frisk motsats til dette, sier han.