"Bindalsfjord" fikk vandrepokalen i regattaen

Terråk IL stod også i år bak det tradisjonsrike arrangementet, som gikk av stabelen i helgen.

Dialektord

Ved kaia på Terråk kunne man finne mye gøy for store og små. Det var boder med salg, hvor lokale kunne selge håndarbeid og mer. En populær bod for fraflyttede bindalinger var Johanne Kjeldsand sin. Der kunne man finne plakater og t-skjorter med Bindals egne dialektord.



- For å samle inn dialektord har jeg fått god hjelp fra bindalinger gjennom en facebookside jeg opprettet, forteller Johanne.

Lite vind



I kjent tradisjon ble det også holdt segling for færinger og storbåter. Poeng blir oppsamlet gjennom fem år, og dette var da det siste året for storbåter for denne runden. Tolv færinger deltok, og seks storbåter konkurrerte om vandrepokalen. Det ble en treg start og tvil om det i det hele tatt ble noe segling på grunn av lite vind, men etter hvert kom alle seg av gårde.

Mens man ventet på at færingene og storbåtene kom i mål ble det holdt små konkurranser som «Aus-kar og aus-taus» hvor det handlet om å ause 2 bøtter med vann ut av en båt på kortest mulig tid.

Da alle storbåtene og færingene kom i mål delte arrangørene Anette Vikestad og Rønnhaug Helstad ut premier. Det ble premiert med fenalår, diplomer og laks blant de som deltok i segling.

Godt oppmøte

Arrangørene var meget fornøyd med oppmøtte i år. Over 600 deltok i Nordlandsbåtregattaen og det har vært bare positive tilbakemeldinger.

-Vi er takknemlige over vårt gode samarbeid med politiet, røde kors og natteravn. Dessuten vil vi takke alle frivillige for å gjøre dette mulig for 39. gang, sier de.

Lørdag fikk Adrian Jørgensen Bindal kommunes kulturpris .

Nordlandsbåtegattaen 2017, Terråk

Sammenlagt resultater etter to dager

Færinger

Båt nr Mannskap Tid lørdag Tid søndag Tid sammenlagt 3 John Gangstø, Lars Alstad 01:30:10 01:41:31 03:11:41 11 Kåre Rossdal, Leif Oskar Olsvik 01:30:00 01:49:06 03:19:06 15 Arne Albert Bekkevold, Espen Johansen 01:32:15 01:48:53 03:21:08 24 Rita Strand, Elisabeth Strand 01:34:00 01:52:15 03:26:15 4 Håvard, Ane Sofie Bergerud 01:32:00 01:55:50 03:27:50 19 Jostein Alsli, Ivar Hagen 01:31:15 02:00:54 03:32:09 12 Ole Reppen, Arnold Hansen 01:36:13 01:56:46 03:32:59 14 Bent Brevik, Eskil Skarstad 01:32:40 02:11:37 03:44:17 17 Emil Næsvold, Markus Brevik 01:32:12 03:00:00 04:32:12 2 Camilla Brevik, Elin Gangstø 01:37:17 03:00:00 04:37:17 9 Berit Pettersen, Bodil Sørhøy 01:40:00 03:00:00 04:40:00 10 Katrine Næsvold, May Helen Lindsetmo 03:00:00 03:00:00 06:00:00

Storbåter

Båt NR Mannskap Tid lørdag Tid søndag Tid sammenlagt 1 Bindalsfjord 01:35:20 02:24:56 04:00:16 16 Alslijenta 01:35:10 02:33:20 04:08:30 6 Solsiglar 01:37:00 03:00:00 04:37:00 18 Bernt Kjørsvik 01:57:20 03:00:00 04:57:20 5 Håkon Otervik 02:11:00 03:00:00 05:11:00 26 Faragut 03:00:00 03:00:00 06:00:00

Famileroing søndag ble vunnet av Sørhøy-båten, med Bjørn Sørhøy, Isak og Jonas.

Roing lørdag for damer ble vunnet av Lena Fuglstad og Sissel Sørhøy.

Øsekonkurransen « Aus-kar og Aus-taus » ble vunnet av Atle Gangstø, Kathrine Næsvold, Helle og Julian Brevik.