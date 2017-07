Mange frustrerte i ferjekø på Forvik

– Nå har vi sittet her og ventet i over fire timer, forteller en lettere frustrert Brynhild Nilsgård på mobilen fra fergeleiet på Forvik i 19-tida søndag kveld.

Nilsgård og kjæresten Rune Sætran er på veg til kajakkferie i Herøy, og hadde håpet å få kajakkene på havet før helga var omme.

Men nei. På grunn av fulle ferger mellom Forvik og Tjøtta ble det ikke noe av akkurat dét.

Tok med fire biler

– Vi var her klokka 15, og 16.30 kom det ei ferge. Den tok 28 biler, og ble fort fylt opp. Fem minutter etterpå kom det enda ei, men den tok bare med seg fire biler, siden den skulle plukke opp andre på ruta til Tjøtta. Så nå sitter vi her og venter på 19.30-ferga, og lurer på om vi rekker siste ferge til Herøy, sier Nilsgård, som bor på Røros.

– Det er lang kø bak oss, så det er sikkert noen som ikke får plass 19.30. Det blir litt amper stemning i køen når det er sånn, legger hun til.

– Og én ting er at det ikke er plass på ferga, noe annet er mangelen på informasjon. En billettør lovte at vi ville komme med den neste, men den tok altså bare fire biler – og der sto vi. Det virker ikke som om det er noe system i noe som helst, og dét på ei strekning som det reklameres mye for, sier Brynhild Nilsgård.

– Dette holder bare ikke!

Ikke i drift

Køproblemene søndag ettermiddag og kveld henger sammen med Torghatten Trafikkselskaps vansker med å få nyferga «Hornstind» i drift, opplyser driftssjef Jarle Rodahl.

«Hornstind» kan ta 60 personbiler. «Bogøy», som er satt inn i stedet i sommerens suppleringsrute, har bare plass til 28.

– «Bogøy» var den eneste ferga som var ledig. Vi har informert om at det er redusert kapasitet i sambandet. Men dette er ikke optimalt, og jeg skal være den første til å beklage situasjonen som har oppstått, sier Rodahl til Helgelands Blad.

Mange komponenter

«Hornstind» har ligget på Slipen i Sandnessjøen hele denne uka for teknisk klargjøring. Dette arbeidet tar mer tid enn man først antok.

– Det er mange komponenter som skal fungere sammen, og vi arbeider med å få alt ferdigstilt denne helga. Når det er gjort, skal mannskapet sjekkes inn på den nye båten, og bli kjent med den. Den har ennå ikke vært i Tjøtta-Forvik-bassenget, og vi er nødt til å få prøvd den ut i fergeleiene der før den kan gå inn i ruta, sier Jarle Rodahl.

– Når kan det skje?

– Med forbehold – så sant vi er klare med alt – har vi som mål å ha den i drift kommende fredag.

– Ei av fergene søndag tok bare med seg fire biler fra Forvik?

– «Kjella», som går i hovedsambandet, tar 28 biler, i henhold til anbudet. Den skal innom Mindland, Tro, Stokkasjøen og Vågsodden, og kan ta bestillinger underveis. Hvis den får beskjed om biler som skal med, må den sette av plass.

– Burde ikke billettørene som svarer på spørsmål fra folk som står i kø være informert om hvor mange biler den andre ferga i sambandet vil få med seg?

– I en optimal verden skulle vi informert så mye som mulig og enda mer, men de som står på fergebrua har en travel hverdag. Spesielt på «Kjella», som skal innom så mange steder, svarer Rodahl.

Padle til Øksningan

Litt seinere på søndagskvelden opplyser Brynhild Nilsgård at hun og kjæresten kom seg med 19.30-ferga fra Forvik.

– Men 80 prosent av køen står igjen, og må belage seg på overnatting i biler og på Kaffebrenneriet på Forvik, forteller Nilsgård, som har tenkt å kjøre med kajakkene til Øksningan i Herøy – og deretter sette kursen mot Træna og Trænafestivalen.

– Så lenge som dere ventet på Forvik kunne dere nesten ha padlet til Øksningan?

– He he. Joda. Hadde vi visst hvor lang tid det tok, kunne vi i alle fall tatt oss en padletur. Men det var jo så vanskelig å få vite noe, så det tok vi ikke sjansen på.

¤ Mens disse linjer ble skrevet søndag kveld, kunne «Hornstind» observeres på en prøvetur ute på Alstenfjorden, før den atter la seg til kai ved Slipen. Følg skipstrafikken her .

Ventet på deler

TTS har søndag kveld sendt ut pressemelding om situasjonen. Den oppsummerer situasjonen: At "Kjella" og "Bogøy" betjener sambandet inntil "Hornstind" er klar , noe som gir redusert kapasitet.

- Ferja var forsinket fra verftet og skulle egentlig vært overlevert i slutten av mai. Blant annet har vi ventet på tekniske komponenter fra underleverandøren ABB, sier TTS-direktør Stein Andre Herigstad-Olsen.

- Boreal har vist vilje til å hjelpe oss med ei ferge, men dessverre mangler vi mannskap. Vi holder kontakten, i tilfelle situasjonen skulle endre seg, sier Herigstad-Olsen.

Han sier det er satt inn flere tiltak for å avhjelpe situasjonen.

– Vi økte antall rundturer med MF Bogøy lørdag og søndag for å ta unna trafikken.En utfordring er hviletidsbestemmelsene, som gjør at vi ikke kan kjøre kontinuerlig med samme mannskap. I tillegg har vi høyeste beredskap på eventuelle gjenstående biler på Forvik. Hele organisasjonen er i beredskap for å finne de beste løsningene dersom det skulle oppstå problemer for våre reisende, sier Herigstad-Olsen, som understreker at Torghatten Trafikkselskap ikke er glad for den situasjonen som har oppstått.

- Vi valgte fra øverste hylle når vi valgte Fiskerstrand verft og ABB, men dessverre ble begge forsinket på de kontraktsfestede datoene. Nå har vi nedtelling og ser fram til at MF Hornstind er klar og kan settes inn i drift på Tjøtta-Forvik sambandet.