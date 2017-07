Søndag er Widerøe-flyet som skulle ankomme Brønnøysund fra Trondheim klokken 13.10 forsinket. Ifølge flytrafikken er det omdirigert til Bodø av tekniske årsaker.

Passasjerer om bord forteller til BAnett at de er blitt informert om at en indikator slo ut på flyet, og at man omdirigerte flyet til Bodø for å få det sjekket der.

Også andre fly er forsinket søndag.