Adrian Jørgensen fikk Bindal kommunes kulturpris

Under Nordlandsbåtregattaen lørdag ble Adrian Jørgensen tildelt Bindal kommunes kulturpris.

Bindal kommune har lagt ut talen hennes:

Kulturprisen 2017

Da er vi kommet til kulturens høydepunkt, kulturprisen skal deles ut for 2017. Prisen går til en person som har hjerte i Bindal og utøver og profilerer Bindal på en utmerket måte. Ikke mange andre setter Bindal mere på kartet enn vedkommende for tida.

Vedkommende setter Bindal høyt, framsnakker og er stolt av hvor han kommer fra, uansett hvor han befinner seg både i inn og utland. For det er slik at i vår opptrådde vedkommende i utlandet for et verdensomspennende publikum. "Gubben"(hans bestefar) står høyt, og er alt fra sjåfør til fremste supporter når det gjelder som mest, forresten så har vi vel alle hevet hendene over hodet og heiet vedkommende fram.

Han er kjent over hele landet, og får oppdrag nesten hvor som helst, hvis de er villig til å betale for reise og jobb.

Vi er kjent for å ha delt ut kulturprisen til dem som har gjort en god jobb for kulturlivet gjennom mange år.

I år ønsker vi å gi prisen til en som har vist at man kan lykkes om man bare vil, og til en som har livet foran seg.

Årets pris går til Adrian Jørgensen!

GI HAN EN APPLAUS!

Han fortjener så absolutt denne prisen, alt han gjør for Bindal og øvrige innbyggere i Norge. Du skapte et knall år for oss alle, da du ble norgeskjent i The Voice. Engasjementet var stort hos deg, men jammen var det mange andre som viste stort engasjement, Takk til dere alle som gjorde det så utrolig artig å få være med til Oslo, da til og med hele kommunestyret tok bølgen for deg.

Etter alt oppstyret hadde lagt seg, har du vært ærlig på at det ble i tøffeste laget og du trengte hjelp og en liten pause. Du er så flott Adrian, fordi du klarer å sette ord på det som også er vanskelig.

Denne nedturen gjorde også at du engasjerte deg i MOT og ble ambassadør for dem. En organisasjon som er viktig for ungdommen.

Slik jeg har blitt kjent med deg, må du være en optimal person for denne jobben, du har evnen til å være ærlig og by på deg selv…..

Nå er du tilbake til musikken og nye låter, er en ettertraktet musiker som kan nå mye lengre om du er heldig.

«Melodi Grand prix» har gitt deg et minne for livet, og kan også gi deg nye muligheter.

Jeg håper denne prisen blir en inspirasjon for deg til å stå på videre. Du er en person som vi setter høyt, vi er stolte av, og som Bindalingene vil vi være med å heie deg fram, om muligheten byr seg igjen.

Med dette, ønsker vi deg lykke til, håper du når akkurat så langt som du ønsker!