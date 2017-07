Bobil havnet på taket sør for Vik

Politiet melder like før klokken halv ett lørdag om trafikkulykke i Vik i Sømna. Nødetatene er på vei til stedet.

Klokken 12.40 opplyser operasjonsleder June Strand Jensen til BAnett at det dreier seg om en bil som har havnet på taket i en 60-sone utenfor Vik. BAnett har fått tips om at utrykningen er for sør for Vik.

- AMK er kommet fram. Det høres dramatisk ut, men de to i bilen skal ikke være skadd, og bilen er ikke til hinder for trafikken, sier hun.

Like etter twitrer politiet at det dreier seg om en bobil.