Fra og med lørdag skal alle røykpakker se like ut

Det melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressmelding torsdag.

Hindre barn i å røyke

- Formålet med standardiserte innpakninger er å hindre at barn og unge begynner å røyke eller snuse. Vi vet at pakkenes utseende fungerer som reklame, særlig på unge. Med dette tiltaket er vi et skritt nærmere en tobakksfri ungdomsgenerasjon, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Standardiserte innpakninger har lenge stått på trappene. Forslaget ble vedtatt den 9. desember 2016 og har høstet støtte fra blant andre Tannlegeforeningen .

Sigarer og pipetobakk untatt

Reguleringen som innføres lørdag gjelder for sigaretter, rulletobakk og snus. De eneste typene tobakk som unnslipper forbudet er sigarer og pipetobakk.

Begrunnelsen er at slike varer i liten grad appellerer til, eller brukes av, barn. Dersom dette skulle endre seg i fremtiden har departementet hjemmel til å gjøre regelverket gjeldende også for disse produktgruppene.

Reguleringen innebærer at tobakkspakningene skal ha mørkegrønn farge og lik utforming. Skriften som angir merke og variant skal standardiseres. Produsentens logo og designelementer som farger og symboler skal ikke brukes, verken på pakninger eller produkter.

Overgangsperiode

Tobakksindustrien er gitt ett års overgangsperiode til å legge om produksjonen og selge ut varelagrene, skrive Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra 1. juli 2018 skal alle pakkene være standardiserte.

Fra lørdag av vil det også være forbudt å bruke e-sigaretter på steder der det i dag er røykeforbud.

- Eksponering for damp fra e-sigaretter vil kunne innebære helserisiko for enkelte sårbare grupper. I dag er det helt tilfeldig om det er tillatt å bruke e-sigaretter i det enkelte lokalet. Derfor er jeg glad for at vi nå får et nasjonalt forbud som vil beskytte utsatte grupper og hindre rekruttering av unge, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Butikksjef ikke fornøyd

Butikksjef Inger Opsahl på Bunnpris i Brønnøysund mener at standardisert forpakning på røyk og snus ikke vil ha noe å si. Folk røyker uansett hvordan forpakningen ser ut, mener hun.

- Folk som røyker vil røyke uansett om de får en grønn pakning med liten skrift eller om de får vanlig forpakning. Skal regjeringen ha sjans på å få folk til å slutte å røyke må de i så fall slutte å selge oss røyk.

Opsahl mener at voksne bør gå fram som forbilder for barn. Hun sier at barn gjerne kopierer voksnes handlinger.

- Da jeg begynte å røyke var det selve røyken som var viktig, ikke pakningen. Ungene gjør ikke hva de voksne sier, de bryr seg om hva de gjør. Hvis regjeringen ikke vil at barn skal røyke, da må de slutte å selge røyk til oss voksne som barna kan få tak i. Det finnes sikkert statistikk på det, men det er selve røyken som er interessant for barn, ikke forpakningen.

Hun støtter ikke "plain packaging"-vedtaket.

- Jeg synes det er en helt feil måte å få folk til å slutte å røyke på.