Vevelstadværingen deltar denne uken på treningsleir i regi av Norges Fotballforbund (NFF).

- Det er viktig for fotballen i Norge at vi driver talentutvikling over tid og på Statoils talentleir får de unge spillerne sjansen til å teste seg mot de beste på sin egen alder. For å bli en toppspiller må man både ha et talent og en vilje til å trene mye over lengre tid og det har definitivt disse nordlandstalentene, sier Håkon Grøttland, fagansvarlig for Landslagsskolen.

Trente med landslagsspiller

- Det å kunne få være med på en slik talentleir bør være en stor inspirasjon til å utvikle seg videre og bli enda bedre fotballspillere. Jeg husker selv hvor spennende det var for meg å delta på denne typen leir og kunne måle meg mot de beste, sier West Ham-spilleren Martin Samuelsen, som er mentor for Statoil Morgendagens Helter.

Andreassen synes selv det var artig å trene med Samuelsen.

- Det gjorde inntrykk å få spille med Martin Samuelsen.

Andreassen spiller til vanlig midtbane for sin klubb, Brønnøysund IL, men spilte back på treningsleiren.

Han forteller at samlingen var utviklende.

- Vi har fått noen tips om hvordan vi skal oppføre oss i boks og hvordan vi skal bevege oss.

Fremtidens landslagsspillere

På leiren deltar 135 spillere fra både G15 og G16-landslagene, i tillegg til to skyggelandslag samt to grupper av spillere som er født i første og andre halvår av 2003.

- Så langt har det vært et bra opplegg her på Statoil Talentleir. Det er veldig lærerikt, og jeg føler at jeg blir en bedre spiller, sier Sevald Andreassen.