Solvik-Olsen vil bygge Hauan «raskest mulig»

Det melder NRK Nordland.

Avinor venter på klarsignal for å bygge Polarsirkelen lufthavn (PLU) på Hauan i Rana.

– Embetsverket må få stokket beina

– Dette handler ikke om partipolitikk, men er en rent praktisk greie. Embetsverket må få stokket beina, slik at bestillingen til Avinor kan gjennomføres uten for mye spørsmål frem og tilbake, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til etermediet under et besøk i Rana.

Tidligere har Avinor uttrykt skepsis til om byggingen av den nye flyplassen, som skal erstatte Røssvoll, kan starte allerede i 2018.

Samferdselsministeren har pekt på at omfanget av flyplass- og byutviklingsprosjektet i Bodø har forsinket klarsignalet fra regjeringen.

– I Bodø skal det også bygges en ny bydel, og de ligger derfor raskere i løypen. Men nå har vi konkludert der, og da kan vi jobbe videre med Polarsirkelen. Dette er et stort prosjekt som må ha et generasjonsperspektiv. Da handler det ikke bare om å komme raskest mulig i gang, vi må også ha et godt samarbeid med lokale aktører, sier han til NRK Nordland.

Hadde tro på Hauan i april

Da Solvik-Olsen besøkte Brønnøysund lufthavn i april benyttet BAnett anledningen til å spørre om Hauan-prosjektet.

– Hva tenker du om trafikkgrunnlaget på Hauan?

– Vi tror det er grunnlag for å få en stor flyplass. Man vil sannsynligvis få flere folk som vil reise til flere destinasjoner, samtidig er det mange som har behov for sine lokale flyplasser, i sine daglige reiser, som ikke nødvendigvis vil fly fra Mo, sa han da.

– Betyr det at de lokale flyplassene er fredet?

– Jeg tror vi skal utvikle de lokale flyplassene, svarte han.

