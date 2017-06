-Godt møte med statssekretæren, sier fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik (Sp), etter dagens møte med statssekretær Tom Cato Karlsen i Samferdselsdepartementet. Med på møtet var blant annet også ordfører i Brønnøysund Johnny Hanssen (Ap).

- Det er ingen tvil om at tilbudet fra Widerøe er innenfor anbudets minimumskrav, noe statssektæren også understreket. Men i forrige periode leverte Widerøe et tilbud som faktisk var bedre enn anbudet for Helgeland. Det nye «barberte» tilbudet oppfattes nærmest som en halvering for Helgeland del. Dette byr på store utfordringer både for jobbreiser, sykehusbesøk og private ærender. Særlig gjelder dette muligheten til å komme seg fra Helgeland til Bodø om morgenen. Man kommer ikke til fylkeshovedstaden før klokka 10. Dette er sent hvis man har møter der eller skal reise videre, sier Eggesvik.

Samferdselsråden ser fram til møtet med Widerøe, et møte statssekretær Karlsen for øvrig var åpen for å delta på.



- Jeg håper det kan være muligheter innen tilbudet til justeringer som kan gjøre flytilbudet til helgelendingene bedre. Det var 1. april at den nye anbudsperioden på de såkalte FOT-rutene, (ruter der flytilbudet er betalt av staten. På Helgeland er alle fire flyplassene med på FOT-ordningen.)



Tre av fire næringsforeninger på Helgeland mener de nye flyrutene representerer en utfordring, i følge NRK Nordland.

Det har også kommet sterke reaksjoner fra politikere på Helgeland, som mener det nye ruteopplegget er et langt steg tilbake i forhold til forrige anbudsperiode.