Fylkesråden gir til Salhushallen og til Sømnahallen

Idrett og fysisk aktivitet i Nordland får 61.206.000 når fylkesrådet i dag har fordelt spillemidlene. Det er 59 anlegg i 33 av kommunene som får tilskudd. På Sør-Helgeland får følgende prosjekt tilskudd:

Bindalseidet skole, idrettshall: 1,8 millioner kroner

Sømnahallen: 1,2 millioner kroner

Sømna stadion friidrett: 175.000 kroner

Salhushallen: 4 millioner kroner

Brønnøysund friluftsområde, 273.000 kroner

Gladstad lysløype: 208.000 kroner

Prioriterte de større

Tilskuddene fordeles etter en rullerende prioriteringsliste. Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Ingelin Noresjø (KrF) mener det er viktig at barn og unge i hele Nordland har tilgang på gode anlegg som tilbyr gode og varierte idrettstilbud.

- Denne gangen har vi prioritert å få finansiert ferdig noen større anlegg, det gjelder Rødøy flerbrukshall, Steigen flerbrukshall, Kippermoen svømmehall, Lovund idrettshall, Borgehallen i Vestvågøy, Nordlandiahallen i Andøy, Enga skole svømmehall og Bindalseidet skole idrettshall, sier hun i en pressemelding.

Det er første gang Salhushellen får spillemidler, men ifølge Noresjø ikke siste.

- Salhushallen vil få mer penger senere?

- Ja, allerede neste år. Anlegget er så stort at de har fått godkjent en søknad på 18,480 millioner kroner som skal være ferdig tildelt fra nå og til 2020, sier hun til BAnett.

Lokale ildsjeler

Ingelin Noresjø er ikke i tvil om hvem som gjør den viktigste jobben:

- Det er de frivillige i lokale idrettslag og kommunene som drar i gang, og følger prosjektene med idrettsanleggene helt i mål. Det fortjener de all honnør for, sier Noresjø, som selv har mange møter med styrerepresentanter for flotte idrettsanlegg i hele Nordland.

- De har en ustoppelig tro på prosjektet sitt, det er veldig inspirerende å møte dem. De søker råd og veiledning underveis. Resultatene er særegne bygg og anlegg, tilrettelagt for akkurat den kommunen de bor i. Og når de søker tippemidler, gjør vi vårt beste for å innfri så mange søknader som mulig.