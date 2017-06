Forsikringsselskap anbefaler dashcam

Et dash-kamera i frontruten kan bidra til et enklere forsikringsoppgjør dersom havner i små og store trafikkulykker, melder forsikringsselskapet Tryg, som samtidig understreker at de ikke har noe påbud om dette.

- Men, skal du til utlandet i sommer på bilferie, så er det lurt å ha et kamera i frontruten, sier Svein-Arne Kausland, skadedirektør i Tryg Forsikring.

Bruk med måte

Men han legger til at Tryg ikke støtter bruken av å henge ut folk ved hjelp av kameraet i bilen.

– Det er nok av «tulle- og skrytevideoer på nett som viser uansvarlig kjøring i trafikken. Slik bruk støtter vi ikke. Vi har heller ikke noe til overs å henge ut enkeltpersoner som filmes. Det er brudd på personvernet, sier skadesjefen.

– Men vi synes all teknologi som bidrar til sikkerhet og et enklere forsikringsoppgjør for våre kunder og oss er en bra ting. På den måten er videoer fra et dash-kamera et godt supplement ved ulykker, legger han til.

Ikke bevis alene

Tryg kan melde om at allerede har fått inn bilskader fra utlandet hvor dash-kamera har vært brukt i forsikringssaken. Men om du trodde at nå var det slutt på å fylle ut skademeldingsskjemaet, må du tro om igjen.

– Et videobevis fra et dash-kamera alene holder ikke som bevis i en forsikringssak. Kameraet forteller ikke alltid hele historien rundt et ulykkesforløp, forteller han.

Svein-Arne Kausland legger til at den «gode gamle» skademeldingen fremdeles lever i beste velgående.

– Fortsatt er det skademeldingsskjemaet som er det viktigste dokumentet ved en ulykke. Tryg anbefaler at man fyller det ut så nøyaktig som mulig. Selv med bilkamera montert betyr ikke det at skademeldingsskjemaet er mindre viktig enn tidligere. Vi oppfordrer til å bruke tid på å være nøye med å dokumentere hendelsen med bilder og avstandsmål som legges ved skademeldingen. En eventuell video fra et kamera være et viktig supplement, som kan bidra til å gjøre forsikringssaken enklere for alle parter. Ikke minst om du er på ferie i et land hvor språkproblemer kan oppstå, sier skadedirektøren, i Tryg Forsikring.