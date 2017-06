Ny app skal hjelpe til å renske havbunnen for fiskeutstyr

I dag meldes alle tap av fiskeriredskaper til Kystvaktsentralen via en telefonsamtale. Nå ønsker Fiskeridirektoratet å fornye seg.

Splitter ny app

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) startet i 2016 et prosjekt med mål om å gjøre det lettere for fiskerne å melde fra om tapte fiskeredskaper til Kystvaksentralen via en app-løsning, i stedet for en telefonsamtale.

- Vi tror dette er en svært god løsning både for fiskerne og forvaltningen, sier Gjermund Langedal ved utviklingsseksjonenn i Fiskeridirektoratet.

Tror flere melder fra

Langedal mener også at appen vil føre til at flere vil melde fra enn før.

- Majoriteten av fiskerne er flinke til å melde fra om tap av fiskeredskap, og bistå med informasjon for å få områder rensket. Dessverre viser erfaring fra opprenskingen at noen har litt tungt for å melde fra, og det kan det sikket være mange årsaker til. Men vi tror at en tilleggsløsning med mulighet for å melde fra om tap elektronisk kan bidra positivt til at mer blir ryddet, sier han.