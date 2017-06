Robin sykler fra Grimstad til Kirkenes til inntekt for Kreftforeningen

Robin Halsebakk (26) fikk en vill idé for noen måneder siden. Han ville sykle hele Norge på langs for å samle inn penger til Kreftforeningen. Med seg har han sin følgesvenn Petter Gunnarstein i bil like bak.

Møtte konsernsjefen for TTS

Denne helgen, under etappe nummer 25, ankom Robin Halsebakk og hans venn Petter Gunnarstein Brønnøysund. Der fikk de møte konsernsjefen for Torghatten ASA.

Konsernsjefen, Brynjar Forbergskog, overrakte Halsebakk 10.000 kroner.

På Halsebakks blogg , som oppdateres for hver etappe han sykler ferdig, skriver han at turen gikk videre til Toft,

- Videre dro vi til Norsk Havbrukssenter, hvor grunderne av Fjord Seafood befant seg. De hadde laget et helt fantastisk visningsanlegg jeg anbefaler alle å ta en tur innom! Jeg var intetanende om at Fjord Seafood ble etablert i Brønnøysund og var således lutter øre da Paul Birger og Arnfinn fortalte gamle historier. Et super interessant møte med en tre retters middag og 10.000 kroner til kreftforeningen til dessert. Helt nydelig, skriver Halsebakk.

Videre til Tjøtta

- Været var helt fantastisk på kveldstid og vi bestemte oss for å sykle til Tjøtta. Det var ca. 4 mil og 2 ferger, men en aldeles nydelig tur hvor helgelandskysten viste seg frem for oss turistene, skriver han videre.

Turen er antatt å ta 40 dager og strekningen skal totalt være på cirka 4500 kilometer. Så lang har Robin Halsebakk unnagjort 3163,9 kilometer.

Du kan følge Robin i vinduet under.