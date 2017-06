- Ikke mange stillinger i Nordland er mer utfordrende og spennende enn denne

Iveland har vært ansatt som landbruks- og reindriftsdirektør hos Fylkesmannen i Nordland siden 2012. Ifølge fylkeskommunens pressemelding gleder hun seg til å ta fatt på nye utfordringer i embetet.

- Det er ikke mange stillinger i Nordland som er mer utfordrende og spennende enn denne. Store reformprosesser berører landets kommuner og fylker, og det er en tid med mange utfordringer, endringer og muligheter. Jeg er veldig glad for å få lov til å være med å bidra i den videre utviklingen av embetet.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg sier på sin side at hun er glad for å få en dyktig etterfølger etter Ola Bjerkaas, som blir pensjonist fra 1. juli, og at hun ser fram til å samarbeide med Iveland.