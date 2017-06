"Hornstind" er overlevert

Dåpen av den nye ferja på Tjøtta-Forvik-sambandet måtte utsettes, men nå er "Hornstind" i hvert fall levert fra verftet, og det er klart at den går inn i trafikk fra tirsdag 4. juli.

–Vi gleder oss skikkelig til å sette ferga i drift, og er sikker på at vi kan innfri forventningene, sier administrerende direktør Stein Andre Herigstad-Olsen i Torghatten Trafikkselskap.

Utsikt fra salongen

- Hornstind betyr en ny hverdag, både for mannskap og passasjerer. Nå får de som reiser Tjøtta-Forvik ei ferge som står i stil med området de reiser i, sier han.

- Salongen har panoramautsikt fra store vinduer, og det blir også en moderne kiosk og soner med forskjellige bord- og stolløsninger. Salongdekket får store utvendige dekk i begge ender av salongen, med utvendige sitteplasser, sier Herigstad-Olsen.

Til Sandnessjøen

Ekstraferga "Vågan", som eies av Torghatten Nord, har trafikkert sambandet fra 20. mars. Når "Vågan" drar hjem igjen søndag 25. juni, blir MF "Bogøy" satt inn i sambandet sammen med "Kjella". Dette betyr en drøy uke med noe redusert kapasitet i dagene før nyferga er klar. "Bogøy" er bygget i 1973 og tar 28 kjøretøy.

- Jeg beklager at vi er forsinket med nyferga, og vil understreke at dette skyldes forhold vi ikke rår over, sier Herigstad-Olsen.

- Nå i høysesongen er det heller ikke mulig å få leid ei ekstra ferge på kort varsel. Torghatten Trafikkselskap bestilte den nye ferga på eget initiativ, uten krav fra oppdragsgiver. Ferga settes i drift etter nødvendig utsjekk og opplæring av mannskap. Ferga starter turen nordover lørdag og går direkte til Slipen i Sandnessjøen for siste klargjøring.

Miljøvennlig

Ferga blir den første med biodiesel plug-in hybrid teknologi, og får installert batteripakke og renseanlegg for miljøgasser. Dette sparer miljøet ved at CO2-utslipp reduseres med 60 prosent, samtidig som drivstofforbruket går ned med 20 prosent, ifølge TTS.

- Det er også lagt stor vekt på gode sikkerhets- og manøvreringsegenskaper tilpasset bruk på Helgelandskysten. Ferga bygges "værtett", med et romslig bildekk med plass til i alt 60 biler. 50 biler på hoveddekk og ytterligere 10 på en hengedekksløsning. Fergen vil også få kapasitet til å frakte 6 fullastede vogntog, heter det i pressemeldingen fra selskapet.

Du kan følge ferden til "Hornstind" nordover på skipstrafikken. Søk på skipsnavnet i søkefeltet.