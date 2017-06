Vekket av fremmed mann på soverommet

Politiet skriver på Twitter at en beboer i Mosjøen våknet av at en fremmed mann kom inn på soverommet søndag morgen. Personen ble jaget på dør. Ifølge politiet har mannen sannsynligvis kommet inn via ei ulåst dør. Politiet har søkt etter mannen i nabolaget, men ikke funnet ham.

Samme natt kom det melding om branntilløp på Babettes i Mo i Rana. Nødetatene kom til stedet og det viste seg at brannen var påtent. Det var ingen større skader og politiet har pågrepet en person de mistenker for å ha tent på brannen inne på Babette. Saken etterforskes videre ved Mo politistasjon, skriver politiet på Twitter.