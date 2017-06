Tidenes beste overskudd for Olav Thon Gruppen

I en pressemelding skriver Olav Thon Gruppen de hadde et resultat før skatt på nesten 1,8 milliarder kroner, det høyeste overskuddet noensinne.

Eiendom og hotell

– Vi er godt fornøyd med utviklingen i 2016, og vi viser nok en gang at Olav Thon Gruppen leverer gode resultater selv med svak vekst i norsk økonomi, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Olav Thon Gruppen er i hovedsak engasjert innen eiendoms- og hotellvirksomhet med merkevarene Thon Eiendom og Thon Hotels.

Konsernets driftsinntekter økte med 8 prosent til 10,2 milliarder kroner, og resultatet før skatt økte til 1.784 millioner kroner.



– Våre operative virksomheter utvikler seg tilfredsstillende og vi kan presentere en god vekst både i Thon Eiendom og den norske virksomheten til Thon Hotels, sier Sperre i pressemeldingen.

Kjøpesentergigant

Samlede investeringer i 2016 var 6,6 milliarder kroner, og konsernets markedsposisjon i det norske og svenske kjøpesentermarkedet er betydelig styrket både ved kjøp av nye kjøpesentre og utvidelser av eksisterende sentre.



Årlig leieinntektsnivå i eiendomsporteføljen økte med 8 prosent til 5.275 millioner kroner, og ledigheten var på kun 3 prosent.



Olav Thon Gruppen har nå 111 kjøpesentre i eie og forvaltning, og er Skandinavias største kjøpesenteraktør. Markedsposisjonen i det norske og svenske kjøpesentermarkedet er solid, og i porteføljen inngår Norges 6 største kjøpesentre i 2016. I Sverige er Olav Thon Gruppen nå blitt den største kjøpesenteraktøren. Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet i Norge og Sverige økte i 2016 med 7 prosent til 66 milliarder kroner.



Thon Hotels har nå 11.610 rom fordelt på 78 hoteller i Norge og utlandet. I 2016 har Thon Hotels fortsatt med en omfattende modernisering av hotellporteføljen, og en stor del av hotellene har blitt pusset opp med fargerikt og moderne interiør. Satsingen på design, teknologi og mat har ført til flere topplasseringer på nettstedet TripAdvisor.com og førsteplass i Norges beste frokost-konkurransen til Twinings.

– Thon Hotel Rosenkrantz Oslo har ligget på topp som Oslos mest populære hotell på TripAdvisor i to år nå, og i januar 2017 ble de kåret til Norges beste hotell. Thon Hotel Rosenkrantz Bergen er også det mest populære hotellet i sin by på TripAdvisor. At gjestene foretrekker og liker Thon Hotels er veldig positivt, og gir hotellkjeden gode markedsmuligheter i tiden fremover, sier Arne B. Sperre.