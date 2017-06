Forsker teller gjess i Nordland

I år teller Norsk Ornitologisk Forening (NOF) ved Paul Shimmings grågjess i utvalgte kommuner i Nordland.

Midten av juni er det beste tidspunktet for å telle grågjess med vellykket hekking. Da er de fleste ungene klekket ut og har blitt såpass store at de ikke forsvinner i vegetasjonen, men de har ennå ikke blitt så store at det er vanskelig å skille dem fra foreldrene.

Grågåstellinga foregår i forbindelse med at fylkesmannen skal lage en ny forvaltningsplan for grågås i Nordland. Da er det viktig å vite hvor stor bestanden er.

