Fergedåp neste uke

Onsdag 21. juni er det klart for dåp av MF Hornstind, ferga som skal trafikkere sambandet Forvik – Tjøtta. Dåpen skjer på Sørkaia i Brønnøysund sentrum.

Dåpen skal gjennomføres på tradisjonelt vis med hornmusikk, rød løper og taler. Hilde Forbergskog er gudmor for skipet.

I mai utalte driftssjef Jarle Rodahl i Torghatten Trafikkselskap følgende på Brønnøy næringsforum.

— Vi vil ha to ladepunkter for elbil om bord og båten er laget med universell utforming. Vi har også satt opp ekstra seter ute med gode sittestoler slik at Ferja har plass til 249 mennesker inkludert mannskapet på fire personer. Det er plass til 50 personbilenheter på dekk, med hengedekket er det plass til 60 personbilenheter. Akkurat det samme som MF Lysingen. Det er mulig med seks vogntog samtidig på ferja samtidig som hengedekket kan benyttes. Skroget på ferja gjør at båten får en reduksjon i drivstoffbruken på 20 prosent. Bruk av biodiesel gir en reduksjon i CO2 på 60 prosent og en NOX-reduksjon på 85 prosent på ferja som holder en marsjfart på 12 knop, sier Rodahl.

MF Hornstind er ifølge Rodahl verdens første nybygde plugin hybridferje.

- Her har vi ikke spart på noe Driftssjef Jarle Rodahl er tydelig stolt over nyferja som kommer i juni.