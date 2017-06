Følg kommunestyret i Brønnøy live

Som en prøveordning kan kantina ved Brønnøysund skole-/ samfunnshus benyttes til oppstart aktivitetssenter / servicesenter. Dette under forutsetning av at flerbruksfunksjonen ikke reduseres. Finansiering av et aktivitetssenter vurderes ved vedtak budsjett og økonomiplan. Brønnøy eldreråd ber om at parkeringsforholdene vurderes før prøveordning iverksettes.