I dag stenger Foldabrua

Statens Vegvesen opplyser at i perioden tirsdag 13. juni til og med fredag 16. juni vil fylkesvei 17 være stengt på dagtid i tidsrommet 9-15 på Foldabrua i Nærøy kommune.

Vegvesenet opplyser at det er omkjøring om fylkesvei 769 Lund-Hofles-Geisnes, men anbefaler grunnet ferjekapasitet på omkjøringen at folk legger turen til tider på døgnet når brua er åpen. Eventuelt at man velger Tosenveien.

Årsaken til stengningen er reparasjon av brutårna på Foldabrua.