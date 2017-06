Inngikk millionkontrakt i Trøndelag

Trønderbilene AS, som er et heleid datterselskap av Torghatten ASA, er tildelt busskontrakt på Hadeland og Land, offentliggjør selskapet i en OTC melding. Kontrakten omfatter drift av busslinjer lokalt og regionalt for kommunene på Hadeland og deler av Søndre og Nordre Land kommuner, og skal driftes av 55 busser. Oppstart av kjøringen er 25. juni 2018. Varighet på kontrakten er åtte år med mulig forlengelse på ytterligere to år.

Kontraktsverdien er mellom 450 og 500 millioner kroner fordelt over kontraktsperioden.

- Trønderbilene AS ser fram til å utvikle kollektivtrafikken i dette området sammen med vår oppdragsgiver Opplandstrafikk, sier administrerende direktør Vidar Kjesbu i Trønderbilene AS.