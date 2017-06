Engavatnet tømmes

Før helgen begynte Engavatnet i Velfjord å tømmes igjen, og mandag formiddag er så å si alt vannet ute igjen.

- Denne gangen gikk det rekordraskt, sier Engavatnet-entusiast Jan Odvar Nielsen, som er ved vannet mandag.

Engavatnet er ifølge Velfjord.no et naturfenomen som er unikt i Norden.

- Vannet som måler ca. 600 x 150 meter er tilsynelatende som de fleste andre vann... helt til det plutselig forsvinner for så å dukke opp igjen, noen dager- et par uker- eller et par måneder senere, med fisk og det hele, skriver nettstedet, som fører liste over forsvinninger. Ifølge den var det sist en tømmeprosess i vannet i 2014.

Professor Stein-Erik Lauritzen ved geologisk institutt ved Universitetet i Bergen hadde i 2000 følgende forklaring på fenommenet overfor VG: I svært tørre perioder synker grunnvannet under innsjøen og det dannes et hulrom. Gjørmebunnen tørker nedenfra. Plutselig sprekker den, og dermed renner vannet ned i et grottesystem. Når grunnvannet stiger, kommer innsjøen tilbake.

