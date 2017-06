Ap vil gjeninnføre pensjonslippen på papir

- De som har behov for pensjonsslipp på papir skal få det. Det handler om å ta pensjonistene våre på alvor. Derfor setter Arbeiderpartiet av 10 millioner kroner til dette i vårt alternativ for revidert budsjett, sier Rigmor Aasrud, som representerer Arbeiderpartiet i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Pensjonistene ønsker papir

Titusenvis av pensjonister har reagert kraftig på at regjeringen har fjernet pensjonsslippen på papir. Informasjonen skal nå kun gis digitalt. Pensjonisteforbundet er blant de som har reagert skarpt.

- Mange pensjonister håndterer fint digital informasjon. Men det er samtidig et betydelig antall som enten ikke har pc eller er på internett, og som nå ikke kan eller har mulighet til å holde oversikt over hva de får i pensjon. Ikke minst skaper det problemer for mange norske pensjonister som bor i utlandet. Dette handler om service fra Nav og tryggheten hos brukerne, sier Aasrud.