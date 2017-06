Ny redaktør i Adresseavisen

For nøyaktig en uke siden ble det kjent at Mørseth gikk av som Adressa-redaktør for å bli administrerende direktør i nystartede Digitalnorway– Toppindustrisenteret AS.

Nå er etterfølgeren klar: Kirsti Husby (45) blir ny sjefredaktør.

Rykker opp

Husby kommer fra stillingen som nyhetsredaktør og stedfortreder for sjefredaktøren, og ble konstituert som sjefredaktør 2.juni. Kirsti Husby er født i Trondheim, men oppvokst i Bjugn. Hun er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda, og har i tillegg en cand. mag. grad fra NTNU med fagene nordisk, fransk og pedagogikk og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU.

Husby har arbeidet i Adresseavisen siden 1998, først som økonomijournalist og deretter som nyhetsjournalist. Fra 2002 var hun reportasjeleder for nyhetsavdelingen i fire år før hun ble nyhetsredaktør fra 2006 til 2012. I 2012 ble hun utviklingsredaktør før hun igjen kom tilbake som nyhetsredaktør i 2015. Husby har vært stedfortredende sjefredaktør siden 2006.

Stolt og glad

I etterkant av Tor Olav Mørseths fratreden som sjefredaktør 2.juni har styret i Adresseavisen både diskutert den videre prosessen og vurdert Kirsti Husby som ny sjefredaktør på permanent basis. Med bakgrunn i Husbys lange journalistiske erfaring, hennes dyktighet som redaksjonell leder gjennom en årrekke og som sterkt delaktig i den fine utviklingen Adresseavisen har hatt de siste årene, besluttet styret i Adresseavisen å ansette Husby som ny sjefredaktør i Adresseavisen.

Både Stiftelsen Polaris Media og Adresseavisens redaksjonsklubb har avgitt positive uttalelser i forbindelse med ansettelsen.

- Jeg er stolt og glad for å ha fått tillit til å lede redaksjonen i Adresseavisen i tiden fremover. Vi har fått til mye som vi kan være stolte av de siste årene. Vi har markert oss på viktige journalistiske satsninger og vunnet prestisjetunge priser som Årets avis i fjor og Årets innovasjon i år. Jeg gleder meg til å bygge videre på dette, sier Kirsti Husby.

- Selv om vi har fått til mye bra de siste årene er det ingen tvil om at vi utfordres av krevende tider i mediebransjen, og at endringer skjer raskt. Vi må fortsatt holde høyt tempo på fornyelse og bli enda flinkere til å utvikle journalistikken på digitale plattformer for å imøtekomme lesernes krav til oss. Samtidig er jeg sikker på at det viktigste vi gjør hver eneste dag er å lage journalistikk som betyr noe for leserne våre og som skaper debatt om viktige tema og samfunnsområder, sier den nye sjefredaktøren, som tiltrer stillingen i dag.