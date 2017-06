Lisbeth Berg-Hansen i bundad på Bindals skjebnedag

Ap-stortingsrepresentant Lisbeth-Berg Hansen stiller i nordlandsbunad i sakens anledning. På bordet ligger reformforslaget hvor Bindal slås sammen med Leka, Nærøy og Vikna. Dermed blir kommunen en del av Trøndelag.

Har gruet seg

På facebook skriver Berg-Hansen:

- I dag er dagen jeg har grua meg til. Høyre, FRP og Venstre vil vedta å tvangssammenslå og tvangsflytte Bindal. Framtida vår er usikker. Hva vil skje med vår fantastiske legedekning? Beholder vi ambulansen? At strømregninga blir 25 % dyrere trenger vi ikke tvile på. Bøndene får redusert inntekta si. Vi mister kompetansearbeidsplasser på Rådhuset. Frykter dette blir en dårlig dag på jobb. Håper de Stortingsrepresentantene som i dag kommer til å si ja til tvang, har sovet like dårlig som meg. Nordlending for evig.

- Ikke tvang

Men meningene er delte, i et debattinnlegg til Brønnøysunds Avis skriver Magnar Bøkestad, leder for Bindal Venstre, at Bindal ikke er tvangssammenslått, fordi det ikke har vært noen folkeavstemning.

- Bindal har rent Ap-flertall og har ikke fulgt inndelingsloven som pålegger kommunene å framforhandle alternativer til folkeavstemming. Det foreligger imidlertid to enstemmige kommunestyrevedtak om egen kommune, men som forutsetning i et såkalt blokk-kommunesamarbeid på Sør Helgeland som strandet. Forutsetningene for disse vedtakene er ikke lenger tilstede, og opposisjonen ble klubbet da de forsøkte å ta opp forhandlinger mot Namdalskommunene. Vedtakene misbrukes nå i media, mener han.