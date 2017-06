TTS melder torsdag i 16-tiden at det er forsinkelser på sambandet Vennesund-Holm, og at dette skyldes tekniske problemer. Litt senere melder TTS at MF Bognes være i rute fra Holm kl 17.45.

Men det er kø: TTS melder like før klokken 18 at man må påregne rundt en times venting på Holm. BAnett får også tips om at det foregår asfaltering mellom Vik og Berg torsdag ettermiddag.

Sjekk skipstrafikken her .