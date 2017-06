Departementet: Kommunene kan ikke lage egne vannscooter-regler

SV-representant Steve Saltermark har bedt om at kommunestyret i Brønnøy diskuterer lokale regler for vannscootere . Bakgrunnen for dette er at den nasjonale forskriften er opphevet.

Må være likt

Men jussen rundt dette har vært diskutert, og torsdag kom det et rundskriv fra Samferdselsdepartementer, skriver VG . Ifølge departementet er det ikke lov med lokale forskrifter for spesifikke fartøyer. Reglene med hjemmel i havne- og farvannsloven må med andre ord være like for alle typer fartøyer.

"Lov 17. april nr. 19 2009 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) har ingen særskilte bestemmelser om bruk av vannscooter. Etter dette lovverket vil vannscootere dermed i utgangspunktet være regulert på lik linje med andre fartøy. Som fartøy regnes «enhver flytende innretning som kan brukes som transportmiddel, fremkomstmiddel, løfteinnretning, oppholdssted, produksjonssted eller lagersted, herunder undervannsfartøyer av enhver art», jf. § 4 første ledd.", heter det i veiledningen.

Vassdrag og elver

Kommunene kan også bruke motorferdselloven. Den forbyr motorferdsel motorferdsel i innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer.

"Vannscootere er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Kommunene kan fastsette lokale forskrifter som innskrenker bruk av vannscooter også i disse områdene. Enkelte kommuner har allerede fastsatt slike forskrifter for vassdrag, enten om motorferdsel generelt, eller vannscootere spesielt.", skriver departementet.