Torghatten Buss ansetter og kjøper 29 nye busser

Torghatten Buss har gjort sin største investering siden 2010. 29 splitter nye busser er innkjøpt, og blir heretter å se på veiene på Sør-Helgeland. Med unntak av to busser, blir hele bussparken skiftet ut.

– Dette skjer fordi vi vant det viktige anbudet om Sør-Helgeland, sier administrerende direktør i Torghatten Buss Odd-Hermann Kristiansen.

Volvo og Mercedes

De første bussene har allerede kommet til Brønnøysund, og samtlige skal være levert rundt sankthans.

Bussjåførene gleder seg stort til å ta de nye bussene i bruk, sier sjåfør Rune Johansen i pressemeldingen fra selskapet.

- Dette kommer til å bli så bra, både for passasjerene og for oss. Her er det tenkt mye på vår arbeidsplass også. Og så er det så deilig å kjenne denne «nybil-lukta»!

De nye bussene har såkalt Euro 6-motor, går på diesel og har den nyeste teknologien med det laveste utslippet, understreker Odd-Hermann Kristiansen. 23 av bussene er produsert i Polen, der en av Volvo-fabrikkene holder til. Seks minibusser er av merket Mercedes.

Slutt på bussbytte

At Torghatten Buss vant dette anbudet, betyr at arbeidsstokken utvides. To nye medarbeidere er ansatt, og fire deltidsstillinger er gjort om til heltidsstillinger. Anbudet har også betydning for passasjerene: Heretter kan de sitte på bussen hele veien mellom Brønnøysund og Mosjøen – det er slutt på å bytte buss i Tosbotn.

Kun to av selskapets tidligere busser beholdes, mens resten selges ut. Halvparten er allerede solgt, forteller direktøren, mens resten ligger ute for salg. Den siste lignende investeringen i Torghatten Buss ble gjort i 2010, da selskapet vant anbudet i Tromsø og kjøpte inn mer enn 40 nye busser.

Anbudet trår i kraft den 1. juli og varer i åtte år, med mulighet for forlengelse i to år. Øvrige selskap som konkurrerte om dette anbudet, var Boreal Buss og SB Nordlandsbuss.